بلينكن: نرفض إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء 3 آلاف وحدة جديدة في المستوطنات

بلينكن: "نعمل مع بلدان في المنطقة لوضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة. مصممون على إنهاء النزاع في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن".

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن مستاءة وترفض من إعلان إسرائيل وضع خطة لبناء 3 آلاف وحدة جديدة في المستوطنات.

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وأشار إلى أنه "نشعر بخيبة أمل من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3 آلاف وحدة جديدة في المستوطنات ونرفض ذلك".

كما قال "نعمل على تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط ينهي دوامة العنف إلى الأبد"، مضيفا "نحن حريصون على إطلاق سراح الرهائن بغزة بأسرع وقت ممكن ووقف إطلاق نار إنساني".

وتابع بلينكن "نعمل مع بلدان في المنطقة لوضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة. مصممون على إنهاء النزاع في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن".

وتأتي تصريحات بلينكن في ظل دفع الحكومة الإسرائيلية بمخطط لبناء 3,344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك بدعوى "الرد" على عملية إطلاق النار التي وقعت شرق القدس أمس الخميس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") مساء الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد جلسة لبحث "الدفع ببناء آلاف الوحدات السكنية في (مستوطنة) ‘معالي أدوميم‘، ردا على عملية إطلاق النار".

وشارك في الجلسة كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر. وتعتزم الحكومة دعوة المجلس الأعلى للتخطيط لعقد جلسة خلال الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على البناء الجديد.

وقررت الحكومة الإسرائيلية عقد جلسة للمجلس الأعلى للتخطيط، للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "معالي أدوميم" (2,350 وحدة استيطانية)، و"كيدار" (300 وحدة)، و"إفرات" (694 وحدة).