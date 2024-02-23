رهط: مقتل شاب وإصابة امرأة في شجار تخلله إطلاق نار ودهس

قتل الشاب صهيب اشوي (18 عاما) وأصيبت امرأة (26 عاما) بجراح خطيرة في شجار تخلله إطلاق نار ودهس بمدينة رهط؛ اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للضحية، بيد أنه جرى إقرار مقتله في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية الشاب صهيب اشوي

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمرأة حيث عانت جروحا خطيرة من جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة.

وقال مضمدان من المكان، إن "المصابين وصلا إلينا قرب مدخل حارة 13، حيث عانى الشاب إصابات اخترقت جسده وقد كان فاقدا للوعي بينما لم تكن المرأة بكامل وعيها وقد عانت جروحا خطيرة، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية ونقلناهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والشجار؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

25 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

تأتي هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 25 شخصا بينهم شابة وامرأة من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.