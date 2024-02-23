اعتراض مسيّرة شماليّ البلاد والاحتلال يقصف في لبنان: حزب الله ينعى مقاتلا واستشهاد مسعفيْن

في ظلّ الاشتباه بـ"تسلّل" طائرة مسيّرة من لبنان، دوت صافرات الإنذار في شماليّ إسرائيل، اليوم الجمعة. نعى "حزب الله" عنصرا من بلدة بليدا، قال إنه قضى "شهيدا على طريق القدس".

تجدّد تبادل إطلاق النار والقصف بين جيش الاحتلال الإسرائيليّ و"حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، وذلك في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيليةّ المدمّرة على قطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيليّ إنه اعترض "هدفا جويًّا مشبوها" تجاوز الحدود من لبنان، وذلك بعيد وقت وجيز من دويّ صافرات الإنذار شماليّ البلاد، في ظلّ الاشتباه بـ"تسلّل" طائرة مسيّرة، على وقع تفاقم التصعيد الحدودي بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونعى "حزب الله" عنصرا من بلدة بليدا، قال إنه قضى "شهيدا على طريق القدس"، من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم، استشهاد المسعفين حسين خليل، ومحمود إسماعيل، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية، على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع وأطراف بلدات في جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية، وكذلك قصَف "تموضعات وتجمعات" للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

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