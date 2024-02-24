استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وهجوم أميركي على صواريخ كروز معدّة للإطلاق باليمن

القيادة الوسطى الأميركية: "دمرنا 7 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين تجاه أهداف بالبحر الأحمر..."

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان أنها دمرت 7 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق من مناطق الحوثيين تجاه أهداف بالبحر الأحمر، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف سفينة بريطانية ترفع علم بليز تعرضت لهجوم حوثي "أسفر عن تسرب نفطي وأضرار جسيمة".

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن "السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة ما قد يؤدي لكارثة بيئية" فيما كانت قد أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أمس، الجمعة، إسقاطها 3 طائرات مسيّرة للحوثيين، كانت تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، "دون وقوع أضرار".

ومنذ أيام، تكثف بريطانيا والولايات المتحدة غاراتهما اليومية على محافظة الحديدة، ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية والداعمة لها في البحر الأحمر.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي 3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا على البحر الأحمر.

وفي 16 شباط/ فبراير الجاري، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأميركي لجماعة الحوثي "منظمة إرهابية دولية"، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية.