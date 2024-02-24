غارات أميركية وبريطانية على صنعاء.. الحوثيون يعلنون استهداف سفن حربية أميركية

أكد مسؤولون أميركيون تنفيذ ضربات في اليمن في ما قالوا إنها استهدفت أهدافا عديدة للحوثيين؛ حسبما نقلت عنهم وكالة "رويترز".

شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مساء السبت غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلن الحوثيون بعد منتصف ليل السبت – الأحد، استهداف سفينة نفطية وعدة سفن حربية أميركية بصواريخ بحرية وطائرات مسيّرة.

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وأفاد إعلام الحوثيين، بأن "طائرات العدوان الأميركي البريطاني شنت سلسلة غارات على العاصمة صنعاء"؛ من دون أن يورد تفاصيل إضافية.

ونقل إعلام الحوثيين عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن "تجدد غارات العدوان الأميركي البريطاني محاولة يائسة لمنع اليمن من عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأكد مسؤولون أميركيون تنفيذ ضربات في اليمن في ما قالوا إنها استهدفت أهدافا عديدة للحوثيين؛ حسبما نقلت عنهم وكالة "رويترز".

وأضافوا أن "الضربات أصابت 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع باليمن".

وقال البنتاغون، إن "الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع باليمن"، من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، إن "طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو البريطاني نفذت موجة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين"، مضيفا "عملنا مع حلفائنا لزيادة تدمير طائرات الحوثيين بدون طيار ومنصات إطلاق الصواريخ".

وهذه المرة الأولى التي يعاود الطيران الأميركي البريطاني استهداف صنعاء منذ نحو 3 أسابيع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع قطاع" غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.