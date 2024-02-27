إصابة شاب بجروح خطيرة في حادثة عنف بجسر الزرقاء

أسفرت حادثة عنف في قرية جسر الزرقاء، بعد ظهر اليوم، عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شاب (25 عاما) بجروح خطيرة في حادثة عنف في جسر الزرقاء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقدم مسعفون العلاج الطبي للمصاب ونقلوه إلى مستشفى (هليل يافيه)، وهو يعاني من إصابة نافذة.

وقال أحد مسعفي "نجمة داود الحمراء" إنه "رأينا الرجل فاقدا للوعي ويعاني من إصابة نافذة ونزيف. قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل إيقاف النزيف ونقلناه في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى عندما كان في حالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.