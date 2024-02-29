الحرب على غزة: مجزرة بحق منتظري مساعدات الإغاثة شمالي القطاع

توالت التحذيرات من آثار كارثية على أهالي القطاع الذين باتوا مهددين بالموت جوعا، بسبب سياسة الحصار التي ينفذها الجيش الإسرائيلي واستداه لما يسمح بإدخاله من المساعدات الغذائية والطبية.

استشهد العشرات وأصيب المئات من الفلسطينيين، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الأهالي على دوار النابلسي شمالي القطاع، الخميس، مع دخول الحرب على غزها يومها الـ 146.

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ونقل مئات الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء، وذلك بعد استهدافهم من الجيش الإسرائيلي أثناء انتظار الطحين والمساعدات على دوار النابلسي في مدينة غزة.

وخلّفت الغارات خلال الـ24 ساعة الماضية عشرات الشهداء ومئات الإصابات، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة.

وتوالت التحذيرات من آثار كارثية على أهالي القطاع الذين باتوا مهددين بالموت جوعا، بسبب سياسة الحصار التي ينفذها الجيش الإسرائيلي واستداه لما يسمح بإدخاله من المساعدات الغذائية والطبية.

يأتي ذلك، في وقت شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة والمربعات السكنية في محافظة خانيونس.

ونسف الطيران الإسرائيلي عشرات المنازل في حي الزيتون، فيما استهدفت المدفعية منطقة المعسكر جنوبي القطاع، وقصف الطيران الإسرائيلي المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، ومحيط صوفا شمال شرق رفح.