بوتين: التهديدات الغربيّة تثير "خطرا فعليًّا" لنزاع نوويّ والجيش الروسيّ يتقدّم في أوكرانيا

أكّد الرئيس الروسي أن بلاده تملك أيضا أسلحة قادرة على إصابة أراضي الدول الغربية، محذّرا الأخيرة من أن تهديداتها لموسكو تثير "خطرا فعليا" بشأن نزاع نووي.

الرئيس الروسيّ، بوتين، خلال خطابه (Getty Images)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في خطابه للأمة، اليوم الخميس، إنّ التهديدات الغربيّة تثير "خطرا فعليًّا" لنزاع نوويّ.

وأكّد الرئيس الروسي أن بلاده تملك أيضا أسلحة قادرة على إصابة أراضي الدول الغربية، محذّرا الأخيرة من أن تهديداتها لموسكو تثير "خطرا فعليا" بشأن نزاع نووي.

وقال بوتين: "عليهم أن يدركوا في نهاية المطاف أن لدينا أيضا أسلحة قادرة على إصابة أهداف على أراضيهم".

وأضاف أن "كل ما يبتكره الغرب يخلق خطرا فعليا لنزاع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي القضاء على الحضارة".

(Getty Images)

وذكر أن الجيش الروسيّ عزّز قدراته القتالية، وهو يتقدم "بثقة" عبر جبهات مختلفة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في خطابه السنوي للأمة: "ازدادت القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية بشكل كبير. إنها تتقدّم بثقة عبر عدد من الجبهات".