قتيل بضربة إسرائيلية استهدفت مركبة لحزب الله عند الحدود السوريّة اللبنانيّة

تقارير: مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية؛ غزة، غزة الان مباشر، اخبار غزة، فلسطين، طوفان الأقصى، الحرب على غزة،

استهدفت مسيّرة "يُرجّح أنها إسرائيلية"، مركبة عند الحدود السوريّة اللبنانيّة، اليوم الخميس، بحسب ما أفادت تقارير.

وذكر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، عبر موقع "إكس"، أن "مسيّرة يرجَّح أنها إسرائيلية تستهدف سيارة بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية".

كما أفاد بعد ذلك بوقت وجيز، بأن "دويّ انفـجارات عـنيفة يرجَّح أنها ناجمة عن ضربات إسرائيلية جنوب غربي دمشق".

ولاحقا، أشار إلى "مقتل شخص في استهداف مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية لآلية لحز ب الله اللبناني عند #الحدود السورية اللبنانية"، وأضاف أن "أصوات انـفجارات سُمعت في محيط دمشق".

وتأتي هذه الضربات، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، هجوما على مواقع في سورية، في حين لفتت تقارير محلية إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مبنى في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا") بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لجيش النظام السوري، "تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق"، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن "الدفاعات الجوية سورية تتصدى لعدوان على جنوب دمشق وتسقط عددا من الصواريخ".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السوري عن مصدر عسكري في جيش النظام إنه "في حوالي الساعة 20:35 (بتوقيق القدس) من مساء الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ومن جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان عن الضربات ذاتها، إنها استهدفت "مواقع تتمركز ضمنها الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في ريف دمشق"، وأوضح أن أربعة انفجارات عنيفة دوت "في منطقة السيدة زينب وبساتين بيبلا".