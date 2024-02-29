جنوب لبنان: قصف مدفعي متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

منذ الحرب الإسرائيلية على غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، توترا وتبادلا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.

تجدد القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الخميس، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية حدودية، وفي مواقع عسكرية في منطقة راس السنة الناقورة التي تعرضت لرشقة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة في محيط موقع "جل العلام" بالقذائف المدفعية، فيما أفادت وسائل إسرائيلية بإطلاق 10 صواريخ على موقع عسكري للجيش الإسرائيلي، في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي.

يأتي ذلك، فيما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة وبلدات حدودية بالجنوب اللبناني.