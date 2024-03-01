بايدن: سنسقط مساعدات غذائية إلى قطاع غزة جوا

بايدن: "نأسف لما حدث في غزة للمواطنين الذين كانوا يحاولون تسلم مساعدات غذائية. نعمل على توسيع نطاق تقديم المساعدات عبر الطرق البرية لأن ما يصل حتى الآن ليس كافيا".

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لقطاع غزة.

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وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "علينا القيام بالمزيد، والولايات المتحدة ستقوم بالمزيد".

وتابع "خلال الأيام المقبلة سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين بتوفير مساعدات إضافية من الغذاء والمؤن ملقاة من الجو"، مشيرا إلى أن واشنطن ستنظر "في إمكان إنشاء ممر بحري" لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة، أبرز داعمي إسرائيل سياسيا وعسكريا في الحرب على غزة، "ستصّر" على ضرورة سماح تل أبيب بدخول كميات إضافية من المساعدات إلى القطاع الذي يواجه ظروفا إنسانية كارثية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأوضح "لا توجد أعذار لأن الحقيقة هي أن كمية المساعدات التي تدخل غزة بعيدة كل البعد عن الكمية الكافية. حياة الأبرياء على المحك، حياة الأطفال على المحك".

وذكر بايدن "أوكرانيا" مرتين أثناء تحدثه إلى الصحافيين، لكن مساعدين أكدوا أنه كان يريد أن يقول غزة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت دعت الأمم المتحدة ودول عدّة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، مطالبة بإجراء تحقيق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين فلسطينيين وحدوث تدافع أثناء توزيع مساعدات الخميس، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص، وفقا لحماس.

واعتبر بايدن أن هؤلاء قتلوا لأن سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة "عالقون في حرب رهيبة، غير قادرين على إطعام عائلاتهم، ورأيتم ماذا جرى عندما حاولوا الحصول على مساعدات".

وأعرب بايدن عن أمله في الحصول "قريبا" على أنباء بشأن المباحثات الهادفة للتوصل إلى هدنة إنسانية لستة أسابيع تتيح الإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين وإدخال مساعدات إلى القطاع.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه "سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري إنساني أمام كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف "الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالتنسيق مع شركائنا خاصة الأردن خلال أيام، وسنستمر في حث إسرائيل على تسهيل دخول المزيد من الشاحنات إلى غزة وفتح المزيد من الطرق".

وتابع كيربي أنه "سيكون هناك أكثر من عملية إنزال جوي أميركية للمساعدات إلى غزة، وإنزال المساعدات جوا ليس بديلا عن إيصالها عن طريق البر".

وأوضح "طلبنا من الإسرائيليين التحقيق في حادث الخميس ونريد أن نحصل منهم على إجابات في أقرب وقت ممكن. المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية وندرك أن الوضع هناك خطير".