تقرير: وقوع هجوم على بعد 15 ميلا بحريا غرب المخا باليمن

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان القوات الأميركية أنها دمرت صاروخ أرض-جو في اليمن كان مجهزًا للإطلاق بعد أن مثل "تهديدًا وشيكًا" لطائرة أميركية، بحسب القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ظهر اليوم السبت، إنها تلقت "تقريرا عن هجوم على بعد 15 ميلا بحريا غرب المخا باليمن".

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان القوات الأميركية أنها دمرت صاروخ أرض-جو في اليمن كان مجهزًا للإطلاق بعد أن مثل "تهديدًا وشيكًا" لطائرة أميركية، بحسب القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وبحسب بيان "سنتكوم"، ظهر الجمعة، "نُفذت الضربة دفاعًا عن النفس"، واستهدفت "صاروخ أرض-جو كان معدًا للإطلاق".

وأضاف البيان أن "الحوثيين أطلقوا صاروخًا مضادًا للسفن" باتجاه البحر الأحمر "لكنه لم يصب أي سفينة ولم يلحق أي أضرار"، بحسب المصدر.

يشار إلى أن القوات الأميركية والبريطانية نفذتا، نهاية الأسبوع الماضي، ضربات على 18 هدفًا في ثمانية مواقع في اليمن، شملت "منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات هجومية وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحية"، بحسب بيان مشترك.