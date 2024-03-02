واشنطن تنفذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة

نفذت واشنطن عملية إنزال مساعدات إنسانية من الجو على قطاع غزة، تضمنت 66 حزمة مساعدات و38 ألف وجبة غذاء.

نفذت الولايات المتحدة الأميركية اليوم، السبت، أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بواسطة 3 طائرات "سي 130"؛ وذلك ما أكده مسؤولون أميركيون.

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وبحسب مسؤول أميركي، فإن "3 طائرات أسقطت 66 حزمة مساعدات على غزة و38 ألف وجبة غذاء".

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي قال بالأمس إن بلاده ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية على قطاع غزة.

وقال "خلال الأيام المقبلة سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وآخرين بتوفير مساعدات إضافية من الغذاء والمؤن ملقاة من الجو"، مشيرا إلى أن واشنطن ستنظر في "إمكان إنشاء ممر بحري" لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع غزة.

وأوضح "لا توجد أعذار لأن الحقيقة هي أن كمية المساعدات التي تدخل غزة بعيدة كل البعد عن الكمية الكافية. حياة الأبرياء على المحك، حياة الأطفال على المحك".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه "سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري إنساني أمام كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف "الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات بالتنسيق مع شركائنا خاصة الأردن خلال أيام، وسنستمر في حث إسرائيل على تسهيل دخول المزيد من الشاحنات إلى غزة وفتح المزيد من الطرق".

وتابع كيربي أنه "سيكون هناك أكثر من عملية إنزال جوي أميركية للمساعدات إلى غزة، وإنزال المساعدات جوا ليس بديلا عن إيصالها عن طريق البر".

وأوضح "طلبنا من الإسرائيليين التحقيق في حادث الخميس ونريد أن نحصل منهم على إجابات في أقرب وقت ممكن. المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية وندرك أن الوضع هناك خطير".