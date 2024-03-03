البيان الختاميّ لاجتماع مجلس التعاون الخليجيّ يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات

البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجيّ يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات

طالب البيان الختاميّ للمجلس الوزاري لـ"التعاون الخليجي"، اليوم الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، التي يتعرّض لحرب إسرائيلية طاحنة منذ 149 يوما، ةمشددّا على أنه "يجب اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا، بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل موسع وآمن، وبدون عوائق".

وجاء البيان عقب انعقاد اجتماع المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، فيما تتواصل جهود قطرية مصرية أميركية للتوصل لهدنة قبل حلول شهر رمضان الموافق في 11 آذار/ مارس الجاري فلكيًا.

وأدان المجلس الوزاري الخليجي في بيانه العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

كما "طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وأكد على "ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن بدون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار".

تفاصيل أوفى تباعا....