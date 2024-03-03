مقتل امرأة من شفاعمرو واعتقال زوجها

اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة شفاعمرو بشبهة قتل زوجته، في الخمسينيات من العمر، داخل سيارة بالقرب من قرية عبلين.

من المكان في عبلين، صباح اليوم

عثر على جثة امرأة، في الخمسينيات من العمر، داخل سيارة في قرية عبلين بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد، وأعلنت الشرطة أنه وفقا للاشتباه توفيت المرأة جراء جريمة قتل نفذها زوج الضحية.

واعتقلت الشرطة الزوج، وفتحت تحقيقا في ملابسات جريمة قتل المرأة.

ووفقا للشرطة فإنه ورد بلاغ عن جريمة قتل في بلدة عبلين، تبين خلالها مقتل امرأة خمسينية من سكان شفاعمرو.

وتوجهت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وألقت القبض على زوجها (58 عاما) من شفاعمرو، واقتادته إلى مركز الشرطة. ويجري التحقيق في ملابسات الجريمة.

وكان المتحدث باسم "اتحاد الإنقاذ" (إيهود هتسلا) في منطقة الشمال قد أفاد بأنه "تم العثور على امرأة، تبلغ من العمر 50 عامًا، ميتة في مركبة اصطدمت بخزانة كهربائية في عبلين".

28 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

جاءت هذه الجريمة في الوقت الذي يشهد المجتمع العربي جرائم قتل وأحداث عنف متصاعدة ومتواصلة، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وقتل 28 شخصا بينهم 3 نساء من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.