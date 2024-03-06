إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس المحتلة واعتقال فتى 14 عاما

اعتقلت شرطة الاحتلال الفتى المشتبه بتنفيذ العملية بعد أقل من ساعة من حدوث العملية.

أُصيب مستوطن يبلغ من العمر 65 عاما، بجروح وصفت بين طفيفة ومتوسطة، إثر الاشتباه بتنفيذ عملية طعن قرب الحيّ الاستيطاني "نفي يعكوف" بالقدس المحتلة.

واعتقلت شرطة الاحتلال فتى يبلغ 14 عاما من القدس للاشتباه به بتنفيذ العملية بعد أقل من ساعة من حدوث العملية.

ونقلت نجمة داوود الحمراء عن المستوطن المصاب في المستشفى قوله "إنني كنت أنتظر الحافلة وفجأة أحدهم طعنني وهرب".

وقالت شرطة الاحتلال في بيان صدر عنها إنها "ألقت القبض على الإرهابي والذي يبلغ من العمر (14) عاما من سكان شرقي القدس، للاشتباه بتنفيذه هجوم طعن إرهابي قبل قليل في محطة للحافلات في حي نيفي يعقوب" بحسب البيان.

وزعم الاحتلال في بيانه أنه "تم ضبط السكين الذي تم به تنفيذ هجوم الطعن الإرهابي في مكان الحادث على يد أفراد الشرطة".

تفاصيل أوفى فور ورودها...