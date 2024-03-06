الحوثيون يتبنّون الهجوم على "سفينة أميركية" في خليج عدن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، مساء الأربعاء، استهداف سفينة أميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم السفينة.

تبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مساء اليوم، الأربعاء، استهداف سفينة شحن قالت إنها أميركية، في خليج عدن، في عملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم السفينة، بحسب ما أكدت السلطات الأميركية والبريطانية.

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة)، نفذت عملية استهداف لسفينة ‘ترو كونفيدانس‘ (True Confidence) الأميركية في خليج عدن"، علما بأن السفينة ترفع علم باربادوس.

وأضاف أن العملية نفذت "بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة"، مشددا على أن "الإصابة كانت دقيقة، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها"، وأكدت الولايات المتحدة وبريطانيا مقتل شخصين وإصابة ستة بجروح، من أفراد طاقم السفينة.

وأكدت الجماعة أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية "؛ وأوضح سريع أن الهجوم يأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ وضمن الردّ على العدوان الأميركيّ البريطانيّ على بلدنا".

ودعا "كافة السّفن إلى التجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية"، وقال إنه "على كافة طواقم السّفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى"؛ وشدد على أن "العمليات لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأعلن أفراد طاقم مقتل شخصين وإصابة ستة بجروح، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي؛ وقال إن الهجوم الذي نفذ بصاروخ باليستي بحري أسفر عن "أضرار كبيرة"، وأضاف أن "طاقمها بلّغ عن قتيلين على الأقل وستة جرحى من أفراد الطاقم وهجر السفينة".

وقال مصدر ملاحي إن ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع السائبة "ترو كونفيدانس"، فقدوا وإن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن. وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة "رويترز" أن السفينة قد هُجرت على ما يبدو.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تجارية تعرضت لأضرار في هجوم جنوبي اليمن وأن قوات التحالف تقدم الدعم للسفينة. وتحدثت شركة "أمبري" البريطانية عن فقدان أعضاء آخرين من طاقم السفينة إثر الهجوم.

وفي وقت سابق، الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات تستهدف شركتين وسفينتين قالت إنها جميعا سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لأحد جهات التسهيلات المالية للحوثيين.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحوثيون أن الجماعة باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية المشروعة.