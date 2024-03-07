مصرع عامل وإصابة آخر بجراح خطيرة في ورشة بناء ببات يام

أسفر حادث عمل في ورشة بناء ببات يام عن مصرع شخص وإصابة آخر بجراح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليهما.

من مكان الحادث

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجراح خطيرة من جراء حادث عمل في ورشة بناء في بات يام جنوبي مدينة يافا، اليوم الخميس.

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وفي التفاصيل، فإن العاملين أصيبا من جراء سقوط جسم ثقيل عليهما.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، وقد عانيا جروحا خطيرة في أنحاء جسديهما؛ بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما متأثرا بجراحه.

وأحيل المصاب الآخر، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.