عائلات وأقارب أسرى إسرائيليين يتظاهرون ويغلقون شارع 1 للمطالبة بصفقة

جاء عن عائلات الأسرى، أنه "قمنا بالدخول إلى أقفاص بهدف تذكير رئيس الحكومة والجمهور عموما قبل دخول السبت، بأن المختطفين يتعفنون في الجحيم منذ 154 يوما".

أغلق متظاهرون إسرائيليون مساء اليوم، الجمعة، شارع 1 قرب محور طرق "بن شيمن" باتجاه مدينة القدس المحتلة، وذلك للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

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وأفيد بأن بين المتظاهرين نشطاء وعائلات وأقارب أسرى ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فإن المتظاهرين قاموا بإشعال إطارات مطاطية في الشارع، فيما قام آخرون بحبس أنفسهم داخل أقفاص وسط الشارع.

وجاء عن عائلات الأسرى، أنه "قمنا بالدخول إلى أقفاص بهدف تذكير رئيس الحكومة والجمهور عموما قبل دخول السبت، بأن المختطفين يتعفنون في الجحيم منذ 154 يوما".

ودعا المتظاهرون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تجاهل بن غفير وسموتريتش، والعمل على إعادة الأسرى إلى منازلهم.

يتبع...