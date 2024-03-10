نتنياهو يوعز بإعداد أماكن في السجون لآلاف المعتقلين الجدد

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر بإعداد وتجهيز آلاف أماكن الاحتجاز في سجون الاحتلال الإسرائيلي لكي تستوعب المزيد من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، في ظل حملة الملاحقات المتصاعدة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، على خلفية الحرب على غزة.

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جاء ذلك خلال مداولات خاصة عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن مع قادة الأجهزة الامنية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، اليوم الأحد، إثر الخلافات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية، في ظل تكدس الزنازين من جراء عمليات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية المحتلة وغزة منذ اندلاع الحرب على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتخطط وزارة الأمن القومي إلى إضافة 888 مكانا للحبس في سبعة سجون خلال الأشهر المقبلة على حساب أماكن عامة في هذه السجون، مثل المقاصف وغرف تناول الطعام.

وأواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال رئيس شعبة السياسة الداخلية في مجلس الأمن القومي، يوسي ميمون، في اجتماع للجنة الأمن القومي، إنه وفق تقديرات جهاز الأمن العام (الشاباك) للعام 2024، سيكون هناك 6 آلاف سجين جديد من الضفة الغربية وألفين من غزة.

وكشفت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية عن عشرات الشهادات التي حصلت عليها حول انتهاكات إسرائيلية بالضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي لمعتقلين فلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة. وأكدت أن "العنف الشديد الذي تمّت ممارسته على المعتقلين الفلسطينيين يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".