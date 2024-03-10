رسميا | الإثنين أوّل أيام رمضان في فلسطين ودول عربية بينها السعوديّة.. الأردن يعلن بدءَه الثلاثاء

الإثنين هو أوّل أيام رمضان في السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين؛ وذكرت المحكمة العليا السعودية أن دائرة الأهلّه تقرر: أن يوم غد الإثنين 1 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى.

أعلنت كل من السعودية وفلسطين والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين واليمن، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلن الأردن بِدء الشهر، الثلاثاء. ويحلّ رمضان هذا العام في أجواء حزينة في المنطقة في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي: "في الاجتماعِ الذي عَقدَتْهُ دارُ الإفتاءِ الفلسطينيةِ في المسجدِ الأقصى المبارك ِلمتابعة تحري هلالِ شهرِ رمضانَ المبارك لهذا العامِ 1445 هــجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتْ بالوجه الشرعي رؤيةُ هلالِ شهرِ رمضانَ هذهِ الليلةِ، وعليهِ؛ يكونُ يوم غدٍ الإثنين هو الأولُ مِنْ شهرِ رمضانَ المباركِ".

وأضاف: "مِنْ رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثانيَ المسجدين، وثالثِ المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحال، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ وفي الشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ، وعلى رأسِها سيادةُ الأخِ الرئيسِ محمود عباس حفظَهُ اللهُ، رئيسُ دولةِ فلسطينَ، بحلولِ هذا الشهرِ المبارك، سائلين الله سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين".

امرأة غزيّة في دير البلح تعلّق زينة رمضان (Getty Images)

وقال مفتي الأردن، إن "الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وفي السعودية، ذكرت المحكمة العليا، "أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا قد عقدت جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 10 / 3 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 179 / هـ ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ الموافق 11 / 2 / 2024م هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ".

واضافت: "لأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ’صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته’ متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الإثنين 1 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ".

وفي الإمارات، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال أن "يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة حيث ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام".

أثناء تحرّي هلال #رمضان في #المسجد_الأقصى في القدس؛ حيث تمّ الإعلان أن الإثنين هو أول أيام الشهر في #فلسطين ودول عربية أخرى، فيما أعلن #الأردن أن الشهر سيبدأ الثلاثاء.



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- الصور: "غيتي إيميجيز" pic.twitter.com/zidEKndheF — موقع عرب 48 (@arab48website) March 10, 2024

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن "يوم غد الإثنين الموافق 11 من شهر مارس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك". جاء ذلك في بيان للجنة، صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية "حيث إنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته، إلا أنه ثبت شرعاً بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غدٍ الاثنين 11 من شهر مارس 2024م، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ".

وفي الكويت، قالت هيئة الرؤية الشرعية: "غدا الإثنين؛ أول أيام شهر رمضان المبارك".

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت أمس السبت، "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م".

وطالبت "ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".