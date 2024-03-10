مباشر | إسماعيل هنيّة: إسرائيل تتهرب من إعطاء ضمانات واضحة بشأن وقف إطلاق النار وتصرَّفنا بمرونة

شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الأحد، أن الحركة وضعت منذ بداية المسار التفاوضي، "3 ضوابط من أجل التوصل لاتفاق"، مؤكدا أن إسرائيل "تتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار".

وذكر هنية أن "الاحتلال الإسرائيلي يريد استرداد أسراه ثم استئناف حربه على قطاع غزة"، مضيفا أن " العدو لم يعط التزاما بالانسحاب الكامل لجيشه من غزة ويتحدث عوض ذلك عن إعادة انتشار وتموضع قواته في القطاع".

وقال هنية إن "العدو يتحدث عن عودة النازحين في قطاع غزة بالتدريج دون توضيح معالمها ومحدداتها"، مشيرا غلى أن "أي اتفاق يجب أن يشمل 3 مراحل متتالية وبضمانات دولية".

وذكر هنية أن "من يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق هو الاحتلال وحكومة العدو"، مضيفا أن "الاحتلال الإسرائيلي يريد استرداد أسراه ثم استئناف حربه على قطاع غزة".

وأشار إلى أن حركة حماس "تحلّت بمسؤولية عالية وإيجابية ومرونة واسعتين في كل جلسات التفاوض مع الوسطاء".

وتابع: "أولويتنا هي حماية شعبنا ووقف العدوان والمجازر وعودة النازحين في قطاع غزة وفتح أفق سياسي لقضيتنا؛ وقد ثبّتنا 5 مبادئ من أجل تحقيق الاتفاق الذي نسعى إليه تتمثل في وقف الحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع".

وقال هنية: "نريد قطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة وما يطلق عليه "اليوم التالي... ونريد ترجمة الصمود الأسطوري في قطاع غزة إلى إنجازات حقيقية للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الاحتلال لم يحقق أهداف العدوان على قطاع غزة رغم مرور 6 أشهر على الحرب".

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