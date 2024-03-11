الاحتلال يعلن اغتيال شاب في طولكرم "خطط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل"

قوات وحدة دوفدفان وجهاز الشاباك يغتالون شابا من سكان جنين في عملية اغتيال نفذت في قرية زيتا شمالي طولكرم، بادعاء أنه خطط لتنفيذ "عملية فدائية إرهابية" وشيكة في إسرائيل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، اغتيال الشاب من سكان مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة للاحتلال في قرية زيتا في محافظة طولكرم، شمالي الضفة المحتلة.

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وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "في نشاط مشترك لأفراد وحدة دوفدفان وجهاز الشاباك في قرية زيتا (طولكرم)، تمت تصفية المدعو محمد جابر من سكان جنين، والذي كان في طريقه إلى إسرائيل لتنفيذ عملية فدائية".

وزعم جيش الاحتلال أن جابر خطط لتنفيذ عملية "على المدى الزمني الوشيك"، وادعى الاحتلال العثور بحوزته على "سلاح وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام".

وعلى صلة، أصيب شاب على الأقل، مساء اليوم، إثر إطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار صوب مجموعة من العمال، عند جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة عتيل شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر القوة الخاصة الإسرائيلية كانوا يستقلون مركبة مدنية، وأطلقوا النار بشكل مباشر على عدد من العمال أثناء محاولتهم المرور عبر فتحات الجدار، ما أدى لإصابة شاب في الفخذ، نقل إثرها إلى مستشفى عتيل.

ووصفت حالة المصاب بـ"الحرجة"، ومن ثم جرى نقله من مستشفى عتيل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.