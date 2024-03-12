الحوثيّون يعلنون استهداف سفينة أميركيّة في البحر الأحمر بالصواريخ

ذكر الحوثيون أن الهجوم تمّ "بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانت الإصابةُ دقيقة"، مؤكّدين "الاستمرار في منعِ الملاحة الإسرائيلية، أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمر والعربيّ".

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر، مؤكّدة "استمرارها في منعِ الملاحة الإسرائيلية" فيه.

وقالت في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأميركيّ البريطانيّ على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، عملية استهداف لسفينة Pinocchio الأميركية في البحر الأحمر".

وذكرت أن الهجوم تمّ "بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانت الإصابةُ دقيقة".

وأكّدت "استمرارها في منعِ الملاحة الإسرائيلية، أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربيّ، حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة".

وذكرت أنّ "عملياتها العسكرية سوف تتصاعد خلال شهر رمضان، شهر الجهاد، نصرة ودعما وإسنادا للشعب الفلسطينيّ المظلوم، ولإخوانِنا المجاهدين في قطاعِ غزة".

غارات أميركية - بريطانية تستهدف مواقع في اليمن

وفي سياق ذي صلة، أعلن الحوثيون، مساء الإثنين، عن هجوم أميركي بريطاني بـ5 غارات، على محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت قناة "المسيّرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن "العدوان الأميركي البريطاني، شنّ 5 غارات على منطقة طخية، بمديرية مجز في محافظة صعدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وتُعدّ صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي في بيانات متعددة، استهداف محافظة الحديدة غربي اليمن، بـ13 غارة جوية أميركية بريطانية.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها، في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.