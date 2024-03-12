تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

أطلقت فصائل المقاومة وحزب الله، الثلاثاء، رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الإسرائيلية الحدودية ومنطقة سهلة الحولة، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وعدة مستوطنات في الجولان السوري المحتل.

تجدد، الثلاثاء، القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان، عقب استهداف حزب الله مواقع إسرائيلية قرب الحدود.

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وأطلقت فصائل المقاومة وحزب الله، الثلاثاء، رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الإسرائيلية الحدودية ومنطقة سهلة الحولة، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وعدة مستوطنات في الجولان السوري المحتل.

ويأتي ذلك في وقت انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان.

وتواصل القصف المتبادل بين الجانبين، فبينما استهدف القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بلدات حدودية ومواقع عسكرية في الجنوب، هاجم حزب الله بطائرات مسيرة قواعد إسرائيلية للدفاع الجوي في الجولان المحتل والجليل الأعلى.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفا يوميا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحافيون.