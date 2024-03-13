عملية حاجز النفق: إصابات بصفوف الاحتلال واستشهاد المنفذ

أغلقت شرطة الاحتلال حاجز النفق بالاتجاهين أمام حركة المرور، حيث استنفرت المزيد من القوات التي نشرت عناصرها في محيط الحاجز وعلى الطرقات المؤدية إلى بيت لحم والقدس، وقامت بتفتيش المركبات الفلسطينية والتدقيق في هوية المسافرين.

استشهد الفتى محمد أبو حامد (15 عاما) من بلدة الخضر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، عند حاجز النفق القريب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن، حيث أصيب إسرائيليان بعملية الطعن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المنفذ وصل إلى حاجز النفق على متن دراجة كهربائية وترجل منها ونفذ عملية الطعن، وأفادت أن المصابين في عملية الطعن على الأغلب من الجنود وقوات الأمن على الحاجز.

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وبحسب طواقم الإسعاف الإسرائيلية، فقد أصيب مستوطنين في عملية طعن على حاجز النفق في بيت لحم، كما تم إصابة المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الإسعاف، إن بلاغا وصل لنجمة داوود الحمراء عن إصابة نحو اثنين بجراح في عملية طعن قرب حاجز النفق، مشيرا إلى أن المسعفين قدموا العلاج للمصابين وهما شاب (25 عاما) وشابة (19 عاما)، تم نقلهما لمستشفى "تشعاري تسيديك" ووصفت حالتهما من خفيفة إلى متوسطة، حيث تعرضوا لطعنات في جسديهما، وفق قوله.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريتش بيت" نقلا عن مصادر في الإسعاف أن المصابين إن المصابَين هما جندي وجندية وإن إصابتهما بين متوسطة وخفيفة. وأشارت إلى أن هذا الحاجز قد شهد أكثر من عملية طعن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنعت شرطة الاحتلال تقديم الإسعافات للشاب الفلسطيني الذي وصل إلى الحاجز عبر دراجة كهربائية، حيث أطلقت النار عليه وأصبته، وأبقت عليه ينزق ويغرق بدمائه حتى استشهاده.

وأغلقت شرطة الاحتلال حاجز النفق بالاتجاهين أمام حركة المرور، حيث استنفرت المزيد من القوات التي نشرت عناصرها في محيط الحاجز وعلى الطرقات المؤدية إلى بيت لحم والقدس، وقامت بتفتيش المركبات الفلسطينية والتدقيق في هوية المسافرين.