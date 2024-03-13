حماس: نشيد بالموقف الوطني لعشائر غزة ورفضهم التجاوب مع مخططات الاحتلال

كشف تقرير إسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مواجهة كلامية حادة نشبت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، حول قضية توزيع المساعدات في غزة، في ظل غياب جهة تسيطر على الأوضاع المدنية في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة وكارثة إسرائيلية متفاقمة منذ 159 يوما.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية؛ وذكرت أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت نشب خلال اجتماع مغلق عقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بحث مسألة توسيع المساعدات الإنسانية في غزة، والجهة التي ستتولى مسؤولية توزيعها، في ظل رفض نتنياهو انخراط السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية للقطاع.

بدورها، أشادت حركة حماس، مساء الأربعاء، بـ"الموقف الوطني لعائلات وعشائر غزة ورفضهم التجاوب مع مخططات الاحتلال الهادفة لخلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني"، معتبرة أن موقف العائلات الذي أكد دعم المقاومة والحكومة في غزة "يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية".