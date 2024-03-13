حسن نصر الله: الجبهة اللبنانية تؤدي وظيفتها والاحتلال يتكتّم على عدد قتلاه

قال نصر الله: "نقول لـ(رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب، ولا يمكنكم القضاء على المقاومة في غزة برغم كل المجازر". وأضاف أن "ساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق سيكون لها كلمتها برمضان".

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء، إن الجبهة اللبنانية تؤدي وظيفتها في ظلّ الحرب على غزة، والاحتلال يتكتّم على عدد الجنود القتلى وعلى خسائره المادية كذلك.

وأضاف نصر الله: "نقول لـ(رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب، ولا يمكنكم القضاء على المقاومة في غزة برغم كل المجازر".

وشدّد على أن الرئيس الأميركي، جو بايدن "يستطيع بجرّة قلم أن يوقف الحرب على قطاع غزة".

وأضاف أن "ساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، سيكون لها كلمتها أيضًا في شهر رمضان".

وقال نصر الله: "نؤكد وقوفنا مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وخصوصا مع قيادة حماس التي تفاوض عن الجميع، ونحن مستمرون في جبهات الإسناد".

واشار إلى أنه "لم يتمكن الأميركي ولا البريطاني، ولا من لحِق بهم من أوروبيين من منع الأخوة اليمنيين (الحوثيين) عن ضرب السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة".

وذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق ("حزب الله" في العراق) وإرسالها للمسيرات والصواريخ إلى الكيان هو أمر مستمر ومتواصل".

وشدّد على أن "الجيش الإسرائيلي بعد 5 شهر لديه نقص في العديد ويريد تجنيد 14500 من الضباط والجنود، ويريد حتى تجنيد الحريديين".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي اليوم مُتعب ومُستنزف في كل الجبهات، وعدد قتلاه كبير جدا، وأكبر بكثير من المُعلن".

ولفت إلى أنه "في الجبهة الشمالية، هناك تكتم شديد على الخسائر من ناحية الجنود والآليات العسكرية وغيرها".

وقال الأمين العام لحزب الله أن "الخسائر الاقتصادية في جنوب لبنان لا تقارن بخسائر الاحتلال الكبيرة في الجبهة الشمالية"، مضيفا أن "من يريد تقييم ما تقوم به المقاومة في الجبهة اللبنانية، عليه أن يرى ردع المقاومة للعدو عن القيام بحرب على لبنان".

وتابع: "وظيفتنا ومسؤوليتنا جميعا المثابرة والصمود، ومحور المقاومة في موضع القوة والعدو في موضع الضعف".