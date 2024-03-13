هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

جاء عن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أنه "عند الساعة 12:50 (بتوقيت إسرائيل) وقعت هزة أرضية ملحوظة في منطقة سهل الحولة – طبرية".

ضربت هزة أرضية بعد ظهر اليوم، الأربعاء، بلدات مختلفة شمالي البلاد، فيما أبلغ بأن الحديث يدور عن هزة أرضية خفيفة لم تتعد 4 درجات.

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وأبلغ مواطنون في مختلف البلدات شمالي البلاد عن شعورهم بالهزة الأرضية، فيما لم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

وجاء عن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أنه "عند الساعة 12:50 (بتوقيت إسرائيل) وقعت هزة أرضية ملحوظة في منطقة سهل الحولة – طبرية".

وأشار إلى أن قوة الهزة بلغت 3.8 درجات على سلم ريختر بحسب التقدير الأولي لها.

وتسبب وقوع الهزة الأرضية بإطلاق صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في منطقة الأغوار وطبرية.