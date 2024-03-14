كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية.

كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم، الخميس، الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، خلفا لمحمد اشتية.

وكان اشتية قد أعلن يوم الإثنين 26 شباط/ فبراير الماضي، تقديم استقالة حكومته إلى عباس، على وقع "المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية".

جاء ذلك في مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني وأوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينة.

وشغل مصطفى عددا من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قبِل الرئيس عباس استقالة اشتية، الذي أعلن في كلمة خلال اجتماع أسبوعي تقديم استقالة حكومته.

وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وقال اشتية، آنذاك، إن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

ويأتي كل ذلك على وقع حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.