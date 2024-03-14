شمال النقب: إصابة حرجة بعملية طعن و"تحييد" المنفذ

عملية طعن في مقهة شبكة "أروما"، شمال مدينة رهط، ومدير عام "نجمة داود الحمراء" يقول إن شخصا واحدا على الأقل، في العشرينات من عمره، أصيب بجروح خطيرة، وأنه جرى "تحييد" الشاب منفذ عملية الطعن.

موقع العملية عند مفترق بيت كما، اليوم

أصيب شخص بجروح حرجة وآخر بجروح طفيفة في عملية طعن وقعت بعد ظهر اليوم، الخميس، عند مفترق بيت كما، شمال مدينة رهط في النقب، فيما طولب سكان المنطقة بالدخول إلى بيوتهم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في مقهى تابع لشبكة "أروما" في محطة وقود.

وذكر مدير عام "نجمة داود الحمراء" أن شخصا واحدا على الأقل، في الخمسينات من عمره، أصيب بجروح خطيرة، وأنه جرى "تحييد" الشاب منفذ عملية الطعن. وذكرت وسائل إعلام إسرائيليا لاحقا أنه تم نقل المصاب لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع في حالة حرجة.

من موقع عملية الطعن عند مفترق بيت كما، شمال مدينة رهط في #النقب.



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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عملية الطعن جرت على خلفية قومية، وأنه تم استنفار إحدى ميليشيات "الفرق المتأهبة" المسلحة في المنطقة.

وحسب وسائل إعلم إسرائيلية، فإن الشكوك تشير إلى أن شخصا ساعد منفذ عملية الطعن تمكن من الفرار من المكان، وأنه تجري عملية بحث عنه، وتم إطلاق مروحية شرطة في أجواء المنطقة.