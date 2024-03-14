مصابان في جريمتي إطلاق نار بكفر قرع واللد

أسفرت جريمتا إطلاق نار في كفر قرع واللد عن إصابة شخصين بجراح، أحيلا على إثرهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شخص بجراح جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة؛ اليوم الخميس.

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وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في الجريمة، مشيرة إلى أن الاشتباه الأولي يدور حول نزاع جنائي بين عائلتين.

وفي اللد، أصيب شاب (38 عاما) بجراح وصفت بأنها متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار؛ مساء اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم أحيل إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وقال مضمد وصل إلى المكان، إن "المصاب تواجد داخل سيارة وهو بوعيه وعانى إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف".

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجرائم المنظمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، وسط مؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 39 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.