مصرع الشاب أحمد عثامنة من كفر قرع في حادث طرق

أسفر حادث طرق عن مصرع الشاب أحمد رائد عثامنة (28 عاما) من بلدة كفر قرع في منطقة وادي عارة، صباح اليوم الجمعة.

لقي الشاب أحمد رائد فواز عثامنة (28 عاما) من مدينة كفر قرع، مصرعه في حادث طرق ذاتي وقع صباح اليوم، الجمعة، في منطقة برديس حنا بالقرب من مدينة الخضيرة، بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.

كما أصيب شاب آخر في الحادث وحالته متوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى (هيلل يافة) في الخضيرة، لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى ضحية الحادث الذي أقر الأطباء في المستشفى وفاته متأثرا بإصابته بالغة الخطورة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية حادث الطرق، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

72 شخصا بينهم 24 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وفي سياق متصل، يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 72 شخصا، بينهم 24 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.