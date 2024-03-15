نتنياهو يصادق على خطة اجتياح رفح ووفد إسرائيلي سيبحث صفقة تبادل في قطر

نتنياهو يصف مقترح حماس لتبادل أسرى وهدنة بأنه "غير واقعي" ويرسل وفدا إلى قطر للتفاوض، بعد أن صادق على خطة لاجتياح رفح، واستعدادات الجيش الإسرائيلي لإخلاء سكان رفح والنازحين إلبيها

نازحون في رفح، اليوم، وسط الدمار الذي زرعه القصف الإسرائيلي (Getty Images)

صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على خطة عسكرية لاجتياح رفح. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنزحين من رفح.

وفي هذه الأثناء، انتهى اجتماع كابينيت الحرب الإسرائيلي الذي بحث في المقترح الذي قدمته حماس، أمس، حول تبادل أسرى ورهائن. ووصف نتنياهو مطالب حماس بأنها "غير واقعية".

وأضاف البيان أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل.

وبعد انتهاء اجتماع كابينيت الحرب، يعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الذي سيبحث في الموقف الإسرائيلي الذي سيحمله الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات في قطر.

ويتضمن مقترح حماس مرحلة أولى لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم.

ويشمل الاقتراح الإفراج عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكامًا مؤبدة في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.

وقالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقا للاقتراح، وأنه سيتم الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى.

وقالت حماس إنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في حماس قوله إنه "نقترح هدنة مدتها 6 أسابيع في غزة وتبادل رهائن ومعتقلين على مراحل".