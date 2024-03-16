استهداف موقع إسرائيلي بالجليل الأعلى بصاروخ من جنوب لبنان

أشارت تقارير عربية، صباح اليوم السبت، إلى أن موقعا إسرائيليا استُهدف بصاروخ أُطلق من جنوب لبنان.

وكان قد تواصل، أمس الجمعة، القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شنّت طائراته غارات على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية قرب الحدود.

وأعلن حزب الله، أمس الجمعة، استهداف عدة مواقع إسرائيلية، "بالأسلحة المدفعية والصاروخية"، مشيرا إلى أنه "حقّق إصابات مباشرة فيها".

وذكر جيش الاحتلال في بيان، الجمعة، إن مقاتلاته "قصفت نقطة مراقبة لتنظيم حزب الله.... في منطقة عيتا الشعب، وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة علما الشعب، وبنية تحتية إرهابية للتنظيم في منطقة اللبونة".

وأضاف: "تعرض مبنى عسكري آخر للمنظمة لهجوم أثناء الليل في منطقة اللبونة، ونفّذ الجيش الإسرائيلي هجوما بالمدفعية لإزالة تهديد".