"رايتس ووتش": يجب فرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، صباح اليوم الأحد، في بيان، إن "تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر".

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية بوجوب "فرض عقوبات على إسرائيل ومنع تسليحها لتمتثل لأمر محكمة العدل بإيصال المساعدات".

وكانت قد صرحت المنظمة، مساء الخميس، أن استخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة يشكل "جريمة حرب".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الدولية عبر منصة إكس.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "السلطات الإسرائيلية منعت عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود وأعاقت دخول وتوزيع المساعدات إلى غزة".

وشددت على أن "استخدام تجويع المدنيين كسلاح يُعد جريمة حرب".