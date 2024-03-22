صافرات الإنذار تدوي شماليّ البلاد واشتباه بـ"تسلّل" مسيّرة من لبنان

في ظلّ الاشتباه بـ"تسلّل" طائرة مسيّرة من لبنان، دوت صافرات الإنذار في شماليّ إسرائيل، اليوم الجمعة.

دوت صافرات الإنذار في عدة مواقع في الجليل الغربي، اليوم الجمعة، إثر الاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة قادمة من لبنان.

وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مواقع في الجنوب اللبناني، واستهدفت إحدى غاراته منزلا في بلدة العديسة، بحسب ما أوضح في بيان قال فيه إن طائراته الحربية "قصفت مبان عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة كفركلا في لبنان".

وفي البيان ذاته، ذكر جيش الاحتلال أنه "تم رصد إطلاق صاروخ اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ’يفتاح’، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النار".

يأتي ذلك فيما يتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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