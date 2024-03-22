موسكو: عشرات القتلى والإصابات بإطلاق نار في صالة للحفلات

قالت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية، إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص".

قتل وأصيب العشرات في إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق مساء اليوم، الجمعة، في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو؛ وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

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وبحسب تقارير روسية، فإن إطلاق النار أسفر عن 40 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب.

ونددت الخارجية الروسية بـ"اعتداء إرهابي دام" بعد وقوع إطلاق النار والحريق؛ وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على "تلغرام": على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة".

وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية، إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص".

وأشارت وكالة "ريا نوفوستي" نقلا عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحافيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".

وأعلن البيت الأبيض أنه لا يملك مؤشرات حول ضلوع أوكرانيا في الهجوم، وذكر كيربي "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا أو أوكرانيين ضالعين في إطلاق النار".

يتبع...