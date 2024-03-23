هزة أرضية تضرب عدة مناطق في البلاد

هذه الهزة الثانية التي تضرب البلاد في غضون أسبوع ونصف، إذ ضربت هزة أرضية يوم 13 آذار/ مارس بلدات مختلفة شمالي البلاد؛ فيما أبلغ أن قوتها لم تتعد 4 درجات.

ضربت هزة أرضية عدة مناطق في البلاد وتحديدا مدينة حيفا ومنطقة مرج ابن عامر والمثلث؛ كما أبلغ مواطنون عن شعورهم بها في مدينة جنين؛ مساء اليوم السبت.

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وأفاد المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، بأنه عند الساعة 20:40 من مساء اليوم ضربت هزة أرضية خفيفة شمالي البلاد وفي منطقة المثلث.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية وقعت في منطقة شمال الضفة الغربية المحتلة بقوة 3.4 درجات.

وهذه الهزة الثانية التي تضرب البلاد في غضون أسبوع ونصف، إذ ضربت هزة أرضية يوم 13 آذار/ مارس بلدات مختلفة شمالي البلاد؛ فيما أبلغ أن قوتها لم تتعد 4 درجات.

وجاء عن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أنه "عند الساعة 12:50 (بتوقيت إسرائيل) وقعت هزة أرضية ملحوظة في منطقة سهل الحولة – طبرية".

وأشار إلى أن قوة الهزة بلغت 3.8 درجات على سلم ريختر.

وتسبب وقوع الهزة الأرضية بإطلاق صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في منطقة الأغوار وطبرية.