جهاز الأمن الإسرائيلي يدعي ضبط أسلحة من إيران للضفة الغربية

الشاباك حقق مع فلسطينيين من الضفة الغربية حول النشاط الحالي لمنير مقدح، الفلسطيني الأصل والذي يقطن في (مخيم) عين الحلوة في لبنان، الذي ينشط لصالح إيران وحزب الله ويواصل محاولة دفع عمليات مسلحة في هذه الفترة"

ادعى جهاز الأمن الإسرائيلي – الجيش والشاباك – اليوم، الإثنين، أنه ضبط كمية من الأسلحة في طريقها إلى الضفة الغربية وأن مصدرها في إيران، بهدف تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وجاء في بيان مشترك للجيش والشاباك أن "جهات أمنية إيرانية عملت من أجل تهريب أسلحة، بينها أسلحة متطورة مصدرها في إيران، إلى يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة)، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف البيان أن "الجهات الأمنية الإيرانية المسؤولة عن ذلك هم الشعبة 4000 وشعبة العمليات الخاصة لجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، برئاسة جواد غفاري، وكذلك وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس في الأراضي السورية، الموجودة تحت رعاية قائد الوحدة 804، أصغر باقري".

وتابع البيان أن الجيش الإسرائيلي والشاباك اعتقلا "من أجل التحقيق جهات فلسطينية عملت على تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية. وتعالت خلال التحقيق معلومات حول النشاط الحالي لمنير مقدح، الفلسطيني الأصل والذي يقطن في (مخيم) عين الحلوة في لبنان، الذي ينشط لصالح إيران وحزب الله ويواصل محاولة دفع عمليات مسلحة في هذه الفترة".

وحسب البيان، فإنه "من خلال التحقيقات مع الضالعين وعمليات الشاباك ضده منذ فترة طويلة، تعالى أن منير مقدح يجند جهات في مناطق يهودا والسامرة من أجل تنفيذ عمليات مسلحة، ويسعى لتهريب أسلحة إيرانية وتمويل بطرق متنوعة للخلايا التي جندها في يهودا والسامرة".

وتابع البيان أنه "جرى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة التي تم تهريبها إلى داخل أراضي يهودا والسامرة".

وحسب البيان الإسرائيلي، فإن الأسلحة التيتم ضبها تشمل "عبوات ناسفة BTB15، ألغام إيرانية مضادة للدبابات من طراز YM-2، مواد متفجرة، صواريخ كتف مضادة للدروع، قذائف RPG، قذائف صاروخية، 25 قنبلة يدوية، و50 مسدسا".