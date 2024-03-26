الحوثيون: استهدفنا خلال آخر 72 ساعة.. 6 سفن بينها مدمرتان أميركيتان في البحر الأحمر ومواقع في إيلات

أشار المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أن "القوة الصاروخية نفذت بعون اللهِ تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهدافِ الإسرائيليةِ في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطينَ المحتلة، وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بعون الله تعالى".

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، عصر اليوم الثلاثاء، تنفيذ ست عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، ضد أهداف أميركية وإسرائيلية وبريطانية في البحر الأحمر وفي إيلات.

وفصّلت القوات المسلحة اليمنية في بيانها العمليات على النحو التالي؛ نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية أربع عمليات مشتركة على أربع سفن، منها سفينة (MAERSK SARATOGA) الأميركية في خليج عدن، وسفينة (APL DETROIT) الأميركية في البحر الأحمر وسفينة (HUANG PU) البريطانية في البحر الأحمر وسفينة (PRETTY LADY) والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف البيان أن "سلاح الجو المسير نفذ بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر".

وأشار المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أن "القوة الصاروخية نفذت بعون اللهِ تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهدافِ الإسرائيليةِ في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطينَ المحتلة، وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بعون الله تعالى".

وختمت جماعة الحوثي بيانها بالقول إن "القواتِ المسلحة اليمنية وهي تهدي هذه العمليات العسكريةَ لكافةِ المجاهدين في فصائلِ المقاومةِ الفلسطينية في قطاعِ غزةَ لتؤكد استمرارَها في تنفيذ المزيد من العملياتِ ضد كافة الأهدافِ المعادية وتأكيدا على استمرار قرارِ منعِ الملاحة الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمر والعربيّ وفي المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفعِ الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".