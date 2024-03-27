شهيد و9 إصابات بعد قصف الاحتلال لمخيم جنين

بحسب مصادر طبية محلية، استشهد الشاب حمزة العرعراوي من نابلس، جراء القصف بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

استشهد شاب وأصيب 9 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة صباح اليوم الأربعاء، وذلك جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة موقعا في حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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وبحسب مصادر طبية محلية، استشهد الشاب حمزة العرعراوي من نابلس، جراء القصف بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

وهذا هو الشهيد الثاني بغضون أقل من 6 ساعات في محافظة جنين، فعند منتصف الليل، استشهد شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما).

وأوضح أن الشاب عزوقه، وصل الى المستشفى بسيارات الهلال الأحمر وقد فارق الحياة، متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ.

ومنعت قوات الاحتلال إسعاف الهلال الأحمر من علاج الشاب عزوقه، ما أدى لاستشهاده.

وأفاد بوقوع مواجهات واشتباكات في حي المراح، استولي جنود الاحتلال على كاميرات المراقبة في الحي، ونفذ عمليات عنف وعربدة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى لاندلاع مواجهات.