نتنياهو ينفي أن يكون قد تراجع عن إلغاء زيارة الوفد إلى واشنطن لمناقشة الاجتياح المحتمل لرفح

نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، التقارير التي أشارت إلى أن الأخير تراجع عن قراره إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي التي كانت مقررة للعاصمة الأميركية، لمناقشة اجتياح الاحتلال المحتمل لرفح، عقب تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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ونقلت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية، عن مسؤول أميركي رفيع (لم تسمه) أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو أبلغ البيت الأبيض بأنه يريد تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

بدوره، قال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" اليوم إن إسرائيل تريد تحديد موعد جديد لإرسال وفد إلى واشنطن للبحث في الهجوم المحتمل على رفح. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية أن "مكتب رئيس الحكومة (نتنياهو) قال إنه يرغب في تحديد موعد جديد للاجتماع المخصص لرفح. نحن ننسّق معه الآن لتحديد موعد مناسب".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو يدرس إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن بحلول الأسبوع المقبل؛ في المقابل، شدد مكتب نتنياهو، في تعليق مقتضب عممته على وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه "

وكان نتنياهو قد أعلن يوم الإثنين الماضي، أنه قرر إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي الرفيع التي كانت مقررة إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمناقشة الاجتياح الإسرائيلي الوشيك لمنطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك "نهج بديل" محتمل.

وجاء قرار نتنياهو بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال إن هذا كان "تراجعا واضحا" عن الموقف الذي اتبعه البيت الأبيض منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.