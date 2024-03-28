إصابات بعملية إطلاق النار استهدفت حافلة للمستوطنين بالأغوار

ذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت ين الطفيفة والخطيرة في عملية إطلاق النار استهدفت حافلة على شارع 90، ومن بين المصابين فتى (13 عاما)، أصيب بشظية في وجهه ووصفت حالته بالطفيفة.

أصيب 3 مستوطنين على الأقل بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الخميس، على شارع 90 بالأغوار في مساره بالقرب من بلدة العوجا.

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وبحسب المعلومات الأولية، أطلق مقامون النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا بأريحا، حيث أصيب 3 مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى أريحا ومداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد قام مسلح فلسطيني بإطلاق النار صوب حافلة ومركبات للمستوطنين قرب العوجا، حيث أوقع إصابات، وتمكن من الانسحاب من المكان، واستنفر الجيش قواته في المكان ونصب الحواجز بحثا عن المنفذين.

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت ين الطفيفة والخطيرة في عملية إطلاق النار استهدفت حافلة على شارع 90، ومن بين المصابين فتى (13 عاما)، أصيب بشظية في وجهه ووصفت حالته بالطفيفة، حيث نقل الجرحى إلى المستشفيات الإسرائيلية لاستكمال العلاج.