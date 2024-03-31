بئر السبع: استشهاد شاب من رهط برصاص جندي إسرائيلي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب الجريح الذي يشبه بأنه قام بتنفيذ عملية الطعن، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا، ويدور الحديث عن شاب عربي من مدينة رهط بالنقب، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

استشهد الشاب ناجي أبو فريح من مدينة رهط في النقب صباح اليوم الأحد، برصاص جندي إسرائيلي قرب محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، وأطلق الجندي النار على الشاب العربي بزعم أنه قام بتنفيذ عملية طعن.

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وأصيب شخصان إسرائيليان بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء عملية طعن مزعومة، في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع في النقب، فيما قام جندي إسرائيلي بإطلاق النار على شاب بزعم تنفيذه عملية الطعن.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشاب الجريح الذي يشبه بأنه قام بتنفيذ عملية الطعن، ويدور الحديث عن شاب عربي من مدينة رهط بالنقب، حيث أعلن لاحقا عن استشهاد الشاب. بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور عن سائق باص من رهط، ويرجح أن الحادث ليس عملية طعن على خلفية أمنية، وإنما ناتج عن جدال مع رجال الأمن في المكان.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن هناك شبهات حول حدث أمني في محطة الحافلات المركزية في السبع، حيث أطلق جندي النار على المهاجم وشل قدرته على الحركة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أنها تلقت بلاغا عن حدث أمني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، حيث دلت التحقيقات الأولية أن حارس أمن في محطة الحافلات تعرض لعملية طعن، حيث قام جندي بإطلاق النار على المهاجم وإصابته.