جناة يحرقون 4 سيارات في اللد

أضرم جناة مجهولون، فجر اليوم، النار في أربع مركبات خصوصية تعود ملكيتها لمواطنين من مدينة اللد، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

أضرم جناة مجهولون، فجر اليوم الأحد، النار في أربع مركبات خصوصية تعود ملكيتها لمواطنين من مدينة اللد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة. وأخمدت طواقم الإطفاء ألسنة النار في السيارات الأربع.

وجاء في التفاصيل أن الشرطة باشرت التحقيق في وقت مبكر من فجر اليوم، بعد أن تلقت بلاغا عن احتراق سيارة في المدينة، ما أدى إلى احتراق 3 مركبات أخرى كانت متوقفة بالقرب منها، دون وقوع إصابات، وذلك في نهاية المطاف. وبعد فحص في المكان، تم الاشتباه في حدوث حريق متعمد.

في هذه الأثناء قامت الشرطة بالبحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع الوثائق حول مكان الحادث وما توصلت إليه الأدلة الجنائية من قبل المباحث الجنائية والخلفية والملابسات قيد التحقيق.