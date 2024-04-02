تركيا: 25 قتيلا وثلاثة جرحى في حريق بمنطقة بيشكتاش في إسطنبول

قتل 25 شخصا وأصيب ثلاثة بجروح بالغة الثلاثاء في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في إسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.

لقي 25 شخصا مصارعهم في حريق اندلع بملهى ليلي بمنطقة بشكطاش بمركز مدينة إسطنبول، بحسب ما أكّدت السلطات التركية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وقُتل 25 شخصا وأصيب ثلاثة بجروح بالغة الثلاثاء في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في إسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.

وجاء في بيان لمكتب الحاكم، أنه "رغم انه تم إخماد الحريق بفضل تدخل رجال الإطفاء، قتل 25 شخصا في الحادث".

وأضاف: "أُدخل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة".