خلل يصيب تطبيق واتساب يمنع إرسال أو استقبال الرسائل

لمستخدمي التطبيق عبر الويب، ظهرت عبارة: "نواجه مشكلة في الاتصال بواتساب؛ يُرجى المحاولة مجددا بعد دقائق"، فيما تعذّر إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الوسائط الأخرى، لدى مستخدمي الهواتف الذكية.

واجه مستخدمو تطبيق "واتساب"، في البلاد، خللًا في تطبيق واتساب، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأفاد مستخدمون بأنهم واجهوا خللًا في المراسلة الفورية التي يُتيحها التطبيق، وقالوا إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية بشكل تامّ.

ولمستخدمي التطبيق عبر "الويب"، ظهرت عبارة: "نواجه مشكلة في الاتصال بواتساب؛ يُرجى المحاولة مجددا بعد دقائق"، فيما تعذّر إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الوسائط الأخرى، لدى مستخدمي الهواتف الذكية.

العبارة التي ظهرت لمُستخدمي التطبيق عبر "الويب"

ولم تعلّق Meta، الشركة الأم لـ"واتساب"، و"فيسبوك" و"إنستغرام" على المشكلة بعد.

وفي الخامس من الشهر الماضي، أصاب خلل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على مستوى العالم، نتج عنه تسجيل خروج مفاجئ للمستخدمين وبخاصة في "فيسبوك".

وحينها، أُفيد بأن مستخدمي "فيسبوك" حول العالم واجهوا مشكلة تقنية أدت إلى إغلاق حساباتهم وتسجيل خروجهم بشكل مفاجئ. وفي أعقاب الخلل، أرفقت شركة "ميتا" رسالة لمستخدمي "فيسبوك"، جاء فيها، أن "فيسبوك سيعود للعمل في الوقت القريب".

كما جاء في الرسالة نفسها، أن "فيسبوك متوقف حاليا بسبب أعمال صيانة. لكن المفترض أن تتمكن من تسجيل الدخول خلال بضع دقائق". وأضافت: "احصل على مزيد من المعلومات حول سبب عرض هذه الرسالة (رابط). نشكر صبركم أثناء قيامنا بتحسين الموقع".

وعرض موقع رصد الأعطاب في الإنترنت (Downdetector) أكثر من 90 ألف إبلاغ عن تعطل "فيسبوك"، وأكثر من 16 ألفا عن "إنستغرام".

كما أكد موقع "ذا فريدج" التقني أن خدمة "ثريدز" معطلة كذلك، وعند محاولة استخدام التطبيق عبر الهاتف تظهر رسالة خطأ تقول: "عذرا، حدث خطأ ما. حاول ثانية".

في المقابل، لم يتعرض "واتس آب" للعطل ذاته بالرغم من أنه هو أيضا ينتمي إلى شركة "ميتا" مثل المنصتين الأخريين.