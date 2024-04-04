الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عمليّات خطّط لها مؤيدون لداعش في القدس

قالت لشرطة الإسرائيلية إن "اثنين من المخرّبين، خططوا لتحضير عبوات ناسفة، ولإطلاق النار على مركز للشرطة و(تنفيذ إطلاق نار) في منطقة ملعب ’تيدي’ في القدس".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إحباط عمليّات خطّط لها مؤيدون لتنظيم "داعش" الإرهابيّ، في القدس المحتلة.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته اليوم، إن "الوحدة المركزية لشرطة منطقة القدس، وجهاز الأمن العامّ (الشاباك)، أحبطا عمليات إرهابية خطط لها مخرّبون يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") في القدس الشرقية".

وأضافت أن "اثنين من المخرّبين، خططوا لتحضير عبوات ناسفة، ولإطلاق النار على مركز للشرطة و(تنفيذ إطلاق نار) في منطقة ملعب ’تيدي’ في القدس".

وزعم البيان أن "الاثنان تعاونا مع مخرّب آخر قام بتوجيههما وإقناعهما بالذهاب إلى تدريبات إرهابية في الخارج، من أجل ممارسة والدفع بأنشطة إرهابية في إسرائيل وفي الخارج (خارج إسرائيل)، غير أن الشرطة والشاباك كشفا عن نواياهم، واعتقلوهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم".

وأضاف أنه "بدأ خلال الشهر الماضي، تحقيق في الشاباك والوحدة المركزية في منطقة القدس، ضد خلية إرهابية، للاشتباه في عزمها تنفيذ هجمات بناء على خطة وضع عبوة ناسفة، وإطلاق من نار من سلاح، والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي ("داعش")".

وذكر أنه "بتوجيه من الشاباك اعتقل محققو قسم شرطة منطقة القدس قبل نحو شهر، ثلاثة مخرّبين، من سكان القدس الشرقية في العشرينات من أعمارهم".

وقال إن "التحقيقات كشفت أنهم بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وخططوا لتنفيذ عدد من العمليات في المناطق الوسطى من مدينة القدس، مع خطط مختلفة لوضع عبوات ناسفة وإطلاق نار من أسلحة نارية".

كما تبين من التحقيق المشترك، بحسب البيان، "أن اثنين من المخرّبين، اللذين يدعمان أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش")، خططا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مركز للشرطة، في القدس الشرقية، وبالإضافة إلى ذلك، خططوا لتنفيذ عملية في منطقة ملعب ’تيدي’، مع التخطيط لوضع عبوة ناسفة".

وأضاف البيان: "وبما أن التحضير لذلك لم يكن ناجحا، فقد خطّط الاثنان لتنفيذ عملية إطلاق نار بدلا من ذلك".

وقال إن "المخرّبين قد تعاونا مع آخر في الخمسينات من عمره، من سكان السواحرة، والذي قام بتوجيههما وإقناعهما بالسفر للتدريب الإرهابي في الخارج، أولا إلى دول في إفريقيا ومن ثم إلى سورية أو العراق، من أجل تعزيز النشاط الإرهابي في إسرائيل. وفي الخارج. وفي وقت لاحق، تم القبض على مشتبه به آخر لتورطه في هذا العمل".

ووفق البيان، فإنه "مع انتهاء التحقيق الذي أجراه الشاباك والمحكمة المركزية في القدس، تم تشكيل أساس أدلة ضد الخلية الإرهابية"، فيما تمّ "تمديد اعتقالهم بين الحين والآخر، في محكمة السلام بالقدس، ومن المتوقَّع أن تصدر ضدهم اليوم لائحة اتهام من قِبل النيابة العامة".

وفي البيان ذاته، قال قائد شرطة منطقة القدس، دورون ترجمان: "منذ بداية الحرب، أحبطت شرطة منطقة القدس والشاباك عشرات العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات في منطقة القدس، بطرق مختلفة، وذلك بفضل الأنشطة الاستخباراتيّة والتحقيقيّة، واليقظة والمهنيّة، والاستجابة السريعة من قبل أجهزة الأمن"، على حدّ قوله.