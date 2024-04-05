مفترق مجدو: إصابة فتى من مصمص برصاص الشرطة بادعاء محاولة مهاجمة شرطي

قالت الشرطة الإسرائيلية: "اقترب الشرطيون من المشتبه به لتحديد هويته، ثم لاحظوا أنه يسحب مطرقة من حقيبته ويهزها ويركض نحوهم، ودفاعًا عن النفس قاموا باطلاق النار عليه، وأصابوه".

أُصيب فتى من مصمص، يبلغ من العمر 17 عاما، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بادعاء محاولة مهاجمة شرطي عند مفترق مجدو، اليوم الجمعة.

وأطلق عناصر الشرطة النار على شخص تواجد في المكان، بزعم أنه حاول مهاجمة شرطيّ بمطرقة (شاكوش)، كانت بحوزته.

من موقع قرب مفترق #مجدو، حيث أُصيب شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية بادعاء محاولة مهاجمة شرطيّ.



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وفي البداية، ذكرت الشرطة في بيان أن "مشتبها به، لم تُعرف تفاصيله بعد، حاول إصابة عناصر الشرطة الذين تواجدوا في محطة وقود بمطرقة".

وأضافت أن "عناصر الشرطة حيّدوا المشتبه به، وسيطروا على الحدث، وألقوا القبض على (المشتبه به) دون وقوع إصابات أخرى".

وقالت الشرطة في بيان ثان: "قبل وقت قصير، لاحظ اثنان من عناصر الشرطة، مشتبها به يبلغ من العمر 17 عاما، من سكان قرية مصمص، كان يسير بشكل مثير للريبة مع حقيبة بالقرب من محطة الوقود عند مفترق مجدو".

وأضافت الشرطة: "اقترب الشرطيون من المشتبه به لتحديد هويته، ثم لاحظوا أنه يسحب مطرقة من حقيبته ويهزها ويركض نحوهم، ودفاعًا عن النفس قاموا باطلاق النار عليه، وأصابوه إصابة طفيفة".

وذكرت أنه "تم القبض على المشتبه به، ولم تقع إصابات في صفوف قوّاتنا".